A GNR efetuou três detenções no decorrer dos incidentes que marcaram o dérbi Moreirense-Vizela, disputado no passado sábado em Moreira de Cónegos e que acabou com vitória da equipa da casa (4-1) Segundo as informações avançadas pela GNR, dois homens foram detidos por acusação de resistência e coação aos militares. A terceira detenção ficou a dever-se a uma invasão ao terreno de jogo.Identificados pela GNR no dia do jogo, os três detidos foram notificados para se apresentarem no Tribunal Judicial de Guimarães.