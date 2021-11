Governo reuniu com Pedro Proença e sublinhou que a Liga "deve acautelar organização e segurança"

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, reuniu esta tarde com Pedro Proença na sequência dos acontecimentos registados no Belenenses SAD-Benfica de sábado, "no sentido de monitorizar e acautelar a preparação, a segurança e a previsibilidade dos próximos eventos desportivos".





Autoridades desportivas devem acautelar organização e segurança nas próximas jornadas



Depois do pedido de esclarecimentos imediato, na sequência do jogo B-SAD vs SL Benfica de sábado, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto reuniu-se esta tarde com o presidente da Liga Portugal, no sentido de monitorizar e acautelar a preparação, a segurança e a previsibilidade dos próximos eventos desportivos.

Assim, a reunião do Secretário de Estado João Paulo Rebelo com o responsável pela entidade que organiza os campeonatos profissionais de futebol, Pedro Proença, serviu não só para que fossem prestadas as informações disponíveis, nesta data, mas também para perspetivar a forma como a Liga Portugal está a enquadrar a realização dos próximos encontros da I Liga.

Nesta reunião, a Liga Portugal, enquanto organizador, foi ainda sensibilizada para a necessidade de todas as partes envolvidas anteciparem todos os cenários sobre os quais a evolução da pandemia venha a impactar, garantindo que são tomadas as medidas necessárias e devidas, com previsibilidade, minimizando os riscos associados à propagação do vírus em contexto desportivo.

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto reafirma a sua intenção de manter uma monitorização ativa sobre este ou outros acontecimentos, em estreita colaboração com a área governativa da Saúde, num compromisso para com a mitigação dos riscos de transmissão de COVID19 e para com a sustentabilidade do edifício desportivo nacional, que tão bem tem sabido resistir e recuperar das condicionantes impostas ao setor desde o início da pandemia.