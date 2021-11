Graça Freitas garante que jogadores do Benfica vão ser testados: «Temos de apertar a malha»

Graça Freitas esclareceu esta segunda-feira que "os 13 casos confirmados da Ómicron não são exclusivamente em jogadores da B SAD, porque também há casos no staff". À TSF, a diretora-geral da Saúde referiu que "tratando-se de uma nova variante", as autoridades de saúde vão avançar com "uma identificação mais alargada dos contactos e proceder ao seu isolamento". Essas pessoas vão ser submetidas a um plano de testagem muito rigoroso, com o objetivo de quebrar cadeias de transmissão."Tratando-se de uma nova variante, temos de apertar a malha", sublinhou, dizendo não se tratar da regra habitual. O objetivo é testar e isolar, para impedir a propagação da doença, pelo que, garantiu Graças Freitas, e pelo "princípio da precaução", também os jogadores do Benfica serão testados.Sobre o não adiamento do Belenenses SAD-Benfica, a diretora-geral da Saúde esclareceu ser uma "competência exclusivamente desportiva". "À saúde cabe detetar e isolar casos e contactos. Não é da competência da saúde, de todo. "Será da competência da Liga, dos clubes, do que for. Eu não sei regras desportivas, essas competências devem ser separadas. "À saúde, a saúde. Ao desporto, o desporto."