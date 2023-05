Guarda-redes do Chaves entra em campo com meias do Famalicão após pedido do árbitro

Paulo Vítor, guarda-redes do Chaves, entrou esta segunda-feira em campo com meias do equipamento principal do Famalicão, depois de o árbitro da partida ter pedido para que as duas equipas trocassem de equipamento devido às semelhanças entre os mesmos.Face a esta mudança de última hora, o guardião dos flavienses teve de pedir umas meias ao clube da casa. Esta troca motivou seis minutos de atraso do início da partida e alguma troca de palavras entre elementos dos dois clubes ainda no túnel de acesso ao relvado do Municipal de Famalicão.