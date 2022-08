Gustavo Assunção e Rafael Barbosa absolvidos de possível caso de racismo, mas suspensos por um jogo

Foi um dos casos polémicos da temporada passada. Em fevereiro, Gustavo Assunção e Rafael Barbosa protagonizaram um momento bem controverso que culminou com o jogador do Famalicão e o próprio clube a acusarem o avançado do Tondela de ter chamado 'macaco' ao colega de profissão.O Conselho de Disciplina abriu um processo disciplinar e, hoje, divulgou a decisão, absolvendo os dois jogadores de infração enquadrada como comportamentos discriminatórios, mas punindo ambos por infrações definidas como injúrias e ofensas à reputação, por expressões dirigidas a outros jogadores. Tanto Gustavo Assunção como Rafael Barbosa são punidos com um jogo de suspensão e com multa de 210 euros cada um.À data dos acontecimentos, o Famalicão chegou a catalogar o comportamento de Rafael Barbosa como um "crime". "O testemunho do nosso jogador Gustavo Assunção é claro e denuncia ter sido 'chamado de macaco' pelo médio do Clube Desportivo Tondela durante a partida da 24.ª jornada da Liga Portugal Bwin", referia o Famalicão, em comunicado.Já Rafael Barbosa defendeu-se, posteriormente, das acusações. "Durante o jogo contra o Famalicão, fui alvo de acusações graves e falsas contra a minha pessoa e por esse motivo venho por este meio afirmar que: nego por completo que tenha insultado de forma racista; houve insultos de ambos os lados, todos de forma não racista; é muito grave acusarem-me de comportamentos racistas quando isso não aconteceu", apontou.