Há capacidade para testar todos os espectadores no Benfica-Sporting? A resposta de António Costa

As novas medidas decretadas hoje por António Costa, entre os quais a obrigatoriedade de um teste negativo para aceder a recintos desportivos, entrarão em vigor a partir de 1 de dezembro. Ou seja, as mesmas já serão aplicadas aquando do Benfica-Sporting, que se disputa no próximo dia 3 e que, presumivelmente, deverá ter casa cheia.Na conferência de imprensa de apresentação das medidas, António Costa foi questionado sobre se existe capacidade para testar milhares de pessoas para um único evento num só dia e remeteu para o recente Portugal-Sérvia, que também contou com lotação esgotada: "já tivemos uma experiência recente com jogo da Seleção, onde houve testagem e tudo correu perfeitamente, sem quaisquer dificuldades."