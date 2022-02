Hugo Viana e Luís Gonçalves também foram expulsos no final do clássico

Hugo Viana e Luís Gonçalves, diretor desportivo do Sporting e administrador da SAD do FC Porto, respetivamente, foram expulsos após o apito final do clássico 'quente' no Dragão, vermelhos que se juntam aos de Palhinha, Tabata, Marchesín e Pepe mostrados por João Pinheiro depois do final do jogo.Hugo Viana, recorde-se, está a cumprir uma suspensão de 30 dias e surgiu no relvado no final do jogo e envolveu-se numa acesa troca de palavras com Pepe, capitão dos azuis e brancos