Incidentes no túnel da Luz: Conselho de Disciplina "aguarda esclarecimentos"

O Conselho de Disciplina da FPF "aguarda esclarecimentos" relativamente aos incidentes no túnel do Estádio da Luz , na sequência do bate-boca entre Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, e Paulo Magalhães, elemento da segurança do Benfica, após o apito final no dérbi do passado domingo.Comodeu conta, os ânimos ficaram exaltados no final do encontro, quando as duas equipas regressavam às cabinas, e Viana e Magalhães terão sido dois dos principais protagonistas da acalorada discussão.