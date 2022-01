Inteligência Artificial destaca Edwards, Darwin e Fran Navarro como os melhores jovens

Marcus Edwards abriu o marcador no V. Guimarães-Moreirense com este golo Marcus Edwards abriu o marcador no V. Guimarães-Moreirense com este golo

Marcus Edwards é o melhor jovem da Liga Bwin, de acordo com um estudo da Olocip, empresa de Inteligência Artificial. O extremo do V. Guimarães, associado ao Sporting , supera os registos de Darwin (Benfica) e Fran Navarro (Gil Vicente). Foram contabilizados jogadores até aos 23 anos.A conclusão surge após o acumulado de todas as ações ofensivas, defensivas e de construção de jogo. A Olocip, empresa de Estebán Granero, antigo jogador do Real Madrid, detalhou acomo é feito o cálculo de avaliação da Inteligência Artificial. O valor final tem em conta cada ação de jogo no que diz respeito à probablidade de a equipa com a posse de bola marcar golo nessa mesma jogada ou sofrer um no lance seguinte e o momento em que acontecem. As ações valorizadas positivamente são, naturalmente, quando aumentam a probabilidade de a equipa marcar golo e, consequentemente, reduzir a probabilidade de sofrer um golo do adversário. As ações contabilizadas são passes, remates, recuperações de bola, entre muitas outras.Estes são os números dos jogadores na Liga Bwin até ao momento:- 16 jogos, 7 golos e uma assistência (7,94 no cálculo da Olocip)- 14 jogos, 13 golos e duas assistências (7 no cálculo da Olocip)

- 16 jogos e 11 golos (6,7 no cálculo da Olocip)



Em março de 2020, Estebán Granero falou com Record e explicou como a Inteligência Artificial pode ser aplicada no futebol. "O processo é semelhante ao que qualquer pessoa pode fazer, a diferença é que as pessoas têm uma capacidade milhões de vezes inferior às máquinas. E as máquinas, trabalhando de mão dada com as pessoas, conseguem esses resultados. A nossa empresa é composta em 90% por cientistas, catedráticos e personalidades importantes na Inteligência Artificial. Não são miúdos a brincar com estatísticas. Quando é feito um modelo preditivo, não o lançam se não o calibrarem. Se for uma análise de quantos golos vai marcar um jogador, a média de erro da previsão é de um golo a cada 14 jogos", disse.



Este exemplo dado por Granero é apenas uma das muitas utilizações da IA no futebol. "Fornecemos um serviço integral: preparação de jogos, scouting e direção desportiva e também no âmbito médico, porque usamos os dados físicos e médicos dos jogadores para prevenir as lesões antes que ocorram ou otimizar recuperações. E também trabalhamos em termos de negócios, marketing e ‘fan engagement’. Tudo o que seja suscetível de ser transformado em informação, podemos filtrar os dados e fazer previsões para que os clubes tomem melhores decisões", acrescentou.