Inteligência Artificial escolhe Darwin, Taremi e Ricardo Horta como os melhores do campeonato

XI DE LA TEMPORADA @ligaportugal



MVP??@Darwinn99 Ha contribuido con sus acciones totales a que el @SLBenfica marque más de 16 goles de los esperados



?El valor de acción #IA medido en base a la variación en la probabilidad de marcar/encajar gol cuando se realiza la acción pic.twitter.com/edYDNfBPOF — Olocip (@Olocip_Lab) May 19, 2022

A Olocip, empresa de Inteligência Artificial, elaborou o melhor onze do campeonato 2021/22. Os critérios do estudo são as ações realizadas na equipa nos minutos jogados, posteriormente calculadas através da avaliação da Inteligência Artificial. Darwin, avançado do Benfica, registou a nota mais alta: 16,4. Segundo este estudo, as ações do uruguaio contribuíram para que o Benfica tenha marcado mais 16 golos do que o esperado.Taremi (14,2) e Ricardo Horta (14,1) completam o pódio num onze dominado por jogadores do Sporting: Pedro Porro, Gonçalo Inácio, Nuno Santos e Pablo Sarabia.O valor final do estudo tem em conta cada ação de jogo no que diz respeito à probabilidade de a equipa com a posse de bola marcar golo nessa mesma jogada ou sofrer um no lance seguinte e o momento em que acontecem. As ações valorizadas positivamente são, naturalmente, quando aumentam a probabilidade de a equipa marcar golo e, consequentemente, reduzir a probabilidade de sofrer um golo do adversário. As ações contabilizadas são passes, remates, recuperações de bola, entre muitas outras.A tabela dos melhores marcadores acaba por suportar o estudo da Olocip. Darwin sagrou-se o goleador, com 26 remates certeiros, seguido por Taremi (20) e Ricardo Horta (19).