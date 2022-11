Investimento dos Big-5: Liga portuguesa recebeu mais de 2,4 mil milhões de euros nos últimos 10 anos

Com base nos dados reportados no relatório de setembro do Observatório de Futebol (CIES), a Liga portuguesa foi a que mais beneficiou com o investimento dos clubes que pertencem aos cinco melhores campeonatos europeus, os denominados 'Big-5' nos últimos 10 anos.

De acordo com este estudo, as equipas portuguesas receberam mais de 2.4 mil milhões de euros em transferências desde 2013, uma média de 241 milhões de euros por ano. Estes números superam os investimentos dos Big-5 em campeonatos como o Championship (2,2 mil milhões de euros), Eredivisie (1,7 mil milhões de euros), Brasileirão (1,2 mil milhões de euros) ou Pro League (1,1 mil milhões de euros), campeonatos que compõem o top-5 desta lista.

Entre os clubes portugueses, o Benfica foi aquele que mais beneficiou deste investimento dos cinco principais campeonatos europeus, que tem vindo a crescer desde 2013. Ao todo, nos últimos 10 anos, as águias receberam um total de 867 milhões de euros em transferências para os 'Big-5', numa lista encabeçada pelo Monaco (1,2 mil milhões de euros). Chelsea (1,1 mil milhões de euros), Real Madrid (1,028 milhões de euros), Juventus (1,002 milhões de euros), Barcelona (973 milhões de euros) e Borussia Dortmund (873 milhões de euros) são os clubes que surgem 'à frente' do Benfica neste 'ranking'. Entre o top-20, surgem ainda FC Porto (14.º), com um total de 694 milhões de euros e o Sporting (20.º), com 551 M€.

Se tivermos em conta o investimento feito pelos 'Big-5' no último ano, FC Porto é o quarto clube que mais beneficiou em transferências, num total de 140 milhões de euros. O Sporting surge em 8.º, com um total de 120 milhões de euros, enquanto que o Benfica é 16.º, com um 'income' de 99 milhões de euros, numa lista em que apenas Manchester City e Ajax superam as duas centenas de milhões de euros (279 e 226M€, respetivamente).