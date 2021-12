Já há árbitro para o clássico entre FC Porto e Benfica

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou esta terça-feira as nomeações para todos os encontros da 16.ª jornada da Liga Bwin. O clássico entre FC Porto e Benfica é o jogo grande da ronda e terá Hugo Miguel como árbitro da partida. Já na receção do Sporting ao Portimonense terá António Nobre como juíz da partida.Árbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e André Dias4.º árbitro: Bruno CostaVAR: Bruno EstevesAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: André Almeida *** e Paulo Brás **4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Vasco SantosAVAR: Nélson CunhaÁrbitro: Manuel Mota *Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras *4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Miguel NogueiraAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Pedro Mota e Gonçalo Freire4.º árbitro: Pedro FerreiraVAR: Cláudio PereiraAVAR: Pesro FelisbertoÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e Carlos Martins4.º árbitro: João AfonsoVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Hélder MalheiroAVAR: Rui CidadeÁrbitro: David SilvaAssistentes: Paulo Soares e Hugo Marques4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Rui OliveiraAVAR: Nélson CunhaÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: João Bessa Silva e Carlos Campos4.º árbitro: João CasegasVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Rui Teixeira e Ricardo Santos4.º árbitro: Vítor FerreiraVAR: Tiago MartinsAVAR: André Campos* Alteração no dia 25/12 às 13h40** Alteração no dia 26/12 às 22h35*** Alteração no dia 27/12 às 14h55