Árbitros do Sporting e VAR do Benfica fora das nomeações da 29.ª jornada

Fábio Veríssimo vai apitar o Paços de Ferreira-FC Porto, agendado para este sábado às 20h30, referente à 29ª jornada da Liga Bwin. O árbitro da AF Leiria terá como assistentes Pedro Martins e Hugo Marques, o 4.º árbitro será Carlos Macedo, enquanto no VAR estará Fábio Melo, que será auxiliado por João Bessa SilvaJá o Benfica-Estoril, que tem pontapé de saída marcado para domingo às 18 horas, será dirigido por Rui Costa (Porto), que estará auxiliado por Nuno Manso e Carlos Martins. No duelo na cidade berço, entre V. Guimarães e Sporting, Luís Godinho (Évora) estará encarregue de arbitrar, com o auxílio de Rui Teixeira e Pedro Mota.Árbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Nelson Cunha e Hugo Santos4.º árbitro: João AfonsoVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: José Luzia e André Almeida4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Hugo MiguelAVAR: Nuno PiresÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Ricardo MoreiraVAR: Vasco SantosAVAR: Luís CostaÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Fábio MeloAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro4.º árbitro: David SilvaVAR: Luís GodinhoAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: Hugo Ribeiro e José Mira4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Luís FerreiraAVAR: Fábio SilvaÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e Carlos Martins4.º árbitro: Pedro FerreiraVAR: André NarcisoAVAR: Vasco MarquesÁrbitro: Bruno CostaAssistentes: Tiago Leandro e André Dias4.º árbitro: João PinhoVAR: Bruno EstevesAVAR: Hugo CoimbraÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Hugo MiguelAVAR: Nélson Pereira