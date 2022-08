Já há data e hora para o FC Porto-Benfica da 10.ª jornada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga Portugal revelou, esta terça-feira, a data e hora para os jogos compreendidos entre as jornadas 6 e 11 da Liga Bwin, onde se inclui o clássico entre FC Porto e Benfica da 10.ª ronda, que se joga a 21 de outubro, sexta-feira, pelas 20h15 no Estádio do Dragão.V.Guimarães–Santa Clara, 20H15Famalicão–Benfica, 15H30Sporting–Portimonense, 18H00FC Porto–Chaves, 20H30P. Ferreira–Casa Pia, 15H30Arouca–Boavista, 18H00Marítimo–Gil Vicente, 18H00Rio Ave–Sp. Braga, 20H30Vizela–Estoril, 20H5Portimonense – GD Chaves, 20H15Santa Clara – FC P. Ferreira, 15H30Gil Vicente – Rio Ave FC, 15H30Estoril Praia – FC Porto, 18H00Boavista FC – Sporting CP, 20H30Arouca–V. Guimarães, 15H30Benfica–Marítimo, 18H00Casa Pia–Famalicão, 18H00Sp. Braga–Vizela, 20H30Sporting–Gil Vicente, 19H00FC Porto-Sp. Braga, 21H15Vizela–Portimonense, 15H30Chaves–Estoril, 18H00V. Guimarães–Benfica, 20H30Rio Ave–Santa Clara, 15H30P. Ferreira–Arouca, 18H00Famalicão–Boavista, 20H30Marítimo–Casa Pia, 20H15Gil Vicente–Estoril, 20H15Santa Clara–Sporting, 15H30Benfica–Rio Ave, 18H00Portimonense–FC Porto, 18H00P. Ferreira–V. Guimarães, 20H30Boavista–Marítimo, 15H30Casa Pia–Vizela, 18H00Sp. Braga–Chaves, 20H30Arouca–Famalicão, 20H15FC Porto–Benfica, 20H15Famalicão–P. Ferreira, 15H30Estoril–Sp. Braga, 18H00Sporting–Casa Pia, 20H30Marítimo–Arouca, 15H30Vizela–Santa Clara, 15H30Chaves–Gil Vicente, 18H00V. Guimarães–Boavista, 20H30Rio Ave–Portimonense, 20H15P. Ferreira–Marítimo, 20H15Santa Clara–FC Porto, 15H30Benfica–Chaves, 18H00Arouca-Sporting, 20H30Boavista–Vizela, 15H30Portimonense–Estoril, 15H30Casa Pia–Rio Ave, 18H00Gil Vicente-Sp. Braga, 20H30V. Guimarães–Famalicão, 20H15