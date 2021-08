Já há data e hora para o Sporting-FC Porto da 5.ª jornada da Liga Bwin

O Sporting-FC Porto, relativo à 5.ª jornada da Liga Bwin, vai jogar-se no sábado, dia 11 de setembro, às 20h30.





Já o Benfica entra em campo no mesmo dias, mas às 18 horas, nos Açores, diante do Santa Clara.A ronda termina segunda-feira (dia 13) com dois jogos: Marítimo-Arouca e Tondela-Estoril.P. Ferreira-Sp.Braga, 15H30 (Sport TV)Santa Clara-Benfica, 18h00 (Sport TV)Sporting-FC Porto, 20H30 (Sport TV)Moreirense-Famalicão, 15H30 (Sport TV)Gil Vicente-Vizela, 18H00 (Sport TV)Boavista-Portimonense, 18H00 (Sport TV)V. Guimarães-Belenenses SAD, 20H30 (Sport TV)Marítimo-Arouca, 19H00 (Sport TV)Tondela-Estoril, 21H15 (Sport TV)