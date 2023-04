Já há decisão sobre a confusão no túnel da Luz entre Hugo Viana e segurança do Benfica

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira a decisão de multar Hugo Viana e Paulo Magalhães, segurança do Benfica, na sequência dos incidentes ocorridos no final do dérbi entre os dois rivais no mês de janeiro. De acordo com o comunicado, o diretor desportivo do Sporting é multado em 2040 euros - "atenta a agravação pela reincidência", ao passo que o segurança foi também alvo de uma coima, mas de valor bem mais baixo: 306 euros.A confusão que agora resulta em multa teve início no momento em que Rúben Amorim se preparava para responder às perguntas na flash interview, tendo sido percetível pela transmissão em direto da BTV que existia uma discussão. Isto porque o próprio treinador saiu do local para ir ver o que se passava, regressando mais tarde. Na sala de imprensa, Amorim foi confrontado com o sucedido. "São coisas que acontecem num dérbi. Está lá a Polícia para ver o que se passou. Não vou alimentar o problema, as equipas querem ganhar, são dois grandes clubes", desvalorizou.