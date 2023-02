Já são conhecidos os árbitros nomeados para a 19.ª jornada da Liga Bwin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira os árbitros nomeados pelo Conselho de Arbitragem para os jogos da 19.ª jornada da Liga Bwin.André Narciso vai arbitrar o Benfica-Casa Pia no sábado, enquanto Cláudio Pereira será o juiz da receção do FC Porto ao Vizela, marcada para domingo. Já Manuel Mota vai apitar a receção do Rio Ave ao Sporting, jogo que encerra a ronda na segunda-feira.Árbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Nuno Manso e Nelson Cunha4.º árbitro: João PinhoVAR: Vasco SantosAVAR: David SilvaÁrbitro: André NarcisoAssistentes: André Campos e Francisco Pereira4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Carlos MartinsÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Pedro Felisberto4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Nuno AlmeidaAVAR: Paulo BrásÁrbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: Pedro Mota e Hugo Marques4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Rui OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Rui Teixeira e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Ricardo MoreiraVAR: Fábio MeloAVAR: Hugo SantosÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Dias e Fábio Silva4.º árbitro: Humberto TeixeiraVAR: Hélder CarvalhoAVAR: Nélson PereiraÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro4.º árbitro: Pedro FerreiraVAR: Hugo MiguelAVAR: Hugo SilvaÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Rui Cidade e Nuno Pires4.º árbitro: Rui SoaresVAR: Luís FerreiraAVAR: José BessaÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: João Bessa Silva e Nuno Eiras4.º árbitro: João AfonsoVAR: Bruno EstevesAVAR: Flávio Lima