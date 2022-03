Já são conhecidos os árbitros nomeados para a 25.ª jornada da Liga Bwin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta sexta-feira os árbitros nomeados para a 25.ª jornada da Liga Bwin. Fábio Veríssimo será o juiz do Portimonense-Benfica, enquanto António Nobre vai dirigir o Sporting-Arouca, ambos os jogos que se disputam no sábado. Já João Pinheiro vai arbitrar o Paços de Ferreira-FC Porto no domingo.Boavista-Sp. BragaÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Tiago Leandro4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno JesusPortimonense-BenficaÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Gonçalo Freire4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Tiago MartinsAVAR: Pedro FelisbertoSporting-AroucaÁrbitro: António NobreAssistentes: Hugo Ribeiro e Nélson Pereira4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio JesusMoreirense-MarítimoÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Pedro Mota e Nuno Manso4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno JesusPaços de Ferreira-FC PortoÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Luciano Maia4.º árbitro: David SilvaVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui CidadeV. Guimarães-FamalicãoÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaSanta Clara-FVizelaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: Bruno CostaVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo RibeiroTondela-Belenenses SADÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Ricardo Santos e Nuno Pereira4.º árbitro: João CasegasVAR: Vasco SantosAVAR: Tiago Leandro