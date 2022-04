Já são conhecidos os árbitros nomeados para a 29.ª jornada da Liga Bwin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira os árbitros nomeados para a 29.ª jornada da Liga Bwin. Gustavo Correia vai apitar o Benfica-Belenenses SAD, enquanto Luís Godinho será o juiz do encontro entre Tondela e Sporting, ambos os jogos decorrem no sábado. João Pinheiro será o árbitro da partida entre V. Guimarães e FC Porto, que se disputa no domingo.Gil Vicente-MoreirenseÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Hugo MiguelAVAR: Ricardo SantosPaços de Ferreira-MarítimoÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: José Luzia e Hugo Coimbra4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: David SilvaAVAR: Nuno MansoBenfica-Belenenses SADÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Tiago Leandro4.º árbitro: João CasegasVAR: Vasco SantosAVAR: Sérgio JesusBoavista-AroucaÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Nélson Cunha e Luís Costa4.º árbitro: Rui LimaVAR: Luís FerreiraAVAR: Carlos CamposTondela-SportingÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Bruno EstevesAVAR: Hugo RibeiroSanta Clara-EstorilÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Bruno Jesus e Nuno Pereira4.º árbitro: José RodriguesVAR: João GonçalvesAVAR: Álvaro MesquitaPortimonense-FamalicãoÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: Fábio SilvaVAR: Fábio MeloAVAR: André DiasV. Guimarães-FC PortoÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Luciano Maia4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaVizela-Sp. BragaÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira4.º árbitro: Bruno CostaVAR: Hélder MalheiroAVAR: Gonçalo Freire