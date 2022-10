Já são conhecidos os árbitros nomeados para os jogos da 9.ª jornada da Liga Bwin

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou esta quinta-feira os árbitros nomeados para os jogos da 9.ª jornada da Liga Bwin. Artur Soares Dias estará no Santa Clara-Sporting, Manuel Oliveira será o juiz da receção do Benfica ao Rio Ave, enquanto Manuel Mota vai arbitrar o duelo entre Portimonense e FC Porto.De referir que Rui Costa e Luís Ferreira (árbitro e VAR do V. Guimarães-Benfica, respetivamente), assim como Vítor Ferreira e Fábio Melo (árbitro e VAR do Maritimo-Casa Pia, respetivamente) ficaram de fora das nomeações do CD, confirmando a notícia avançada por Record. Gil Vicente-EstorilÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: João Bessa Silva e Francisco Pereira4.º árbitro: Bruno VieiraVAR: Vasco SantosAVAR: Nuno MansoSanta Clara-SportingÁrbitro:Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Hélder MalheiroAVAR: Rui CidadeBenfica-Rio AveÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Rui OliveiraAVAR: Luís CostaPortimonense-FC PortoÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: Tiago MartinsAVAR: André CamposPaços de Ferreira-V. GuimarãesÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Pedro Felisberto e Sérgio Jesus4.º árbitro: Sérgio C. JesusVAR: António NobreAVAR: Nélson PereiraBoavista-MarítimoÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: David SIlvaVAR: Hugo MiguelAVAR: Nuno PiresCasa Pia-VizelaÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: João PinhoVAR: João GonçalvesAVAR: Nelson CunhaSp. Braga-ChavesÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Rui LimaVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Pedro MartinsArouca-FamalicãoÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Rui Cidade e José Mira4.º árbitro: Diogo RosaVAR: Miguel NogueiraAVAR: José Luzia