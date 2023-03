Já são conhecidos os árbitros para a 26.ª jornada da Liga Bwin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta quinta-feira as nomeações para os encontros da 26.ª jornada da Liga Bwin. Especial destaque para os embates entre Rio Ave e Benfica, que será dirigido por Rui Costa, para o Sporting-Santa Clara, que contará com André Narciso e para o FC Porto-Portimonense, onde estará Miguel Nogueira.O árbitro do Famalicão-Arouca, que se joga na próxima segunda-feira pelas 20h15, ainda não foi revelado.Árbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Hugo Ribeiro e Francisco Pereira4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Vasco SantosAVAR: Ângelo CarneiroÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: Tiago MendesVAR: Hugo MiguelAVAR: José LuziaÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira4.º árbitro: David SilvaVAR: Bruno EstevesAVAR: Vasco MarquesÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Hugo Coimbra4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Luís FerreiraAVAR: Luís CostaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro RIbeiro4.º árbitro: Rui SilvaVAR: Nuno AlmeidaAVAR: José LuziaÁrbitro: Rui CostaAssistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins4.º árbitro: Rui LimaVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Rui Cidade e Nuno Pires4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Hélder MalheiroAVAR: Pedro Martins