Já são conhecidos os árbitros para a 30.ª jornada da Liga Bwin

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quinta-feira as nomeações para os jogos da próxima jornada da Liga Bwin (30.ª), que começa amanhã e termina no próximo domingo.Fábio Veríssimo, que foi o juiz do P. Ferreira-FC Porto da última jornada, foi nomeado para o Gil Vicente-Benfica (sábado, às 20H30), ao passo que Rui Costa, que arbitrou o Benfica-Estoril da ronda passada, estará no dérbi da Invicta, entre FC Porto e Boavista, no domingo (18 horas).Árbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: Bruno Jesus e Hugo Coimbra4.º árbitro: Diogo RosaVAR: Hugo MiguelAVAR: Francisco PereiraÁrbitro: António NobreAssistentes: Nélson Pereira e José Mira4.º árbitro: Bruno VieiraVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Tiago CostaÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Vasco Marques4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: João PinheiroAVAR: João AfonsoÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e Sérgio Jesus4º árbitro: David SilvaVAR: Luís FerreiraAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: Fábio Silva e André Costa4.º árbitro: Carlos TeixeiraVAR: Luís GodinhoAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Hélder MalheiroAVAR: José LuziaÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Vasco SantosAVAR: Luís CostaÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Cláudio PereiraAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: José BessaVAR: Bruno EstevesAVAR: Hugo Ribeiro