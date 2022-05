Já são conhecidos os horários da última jornada da Liga Bwin

A Liga Portugal revelou esta segunda-feira todos os horários da última jornada da Liga Bwin, que tem reservada a entrega do troféu de Campeão Nacional ao FC Porto e a luta pela permanência na prova como os pratos principais da 34.ª ronda.O duelo entre FC Porto e Estoril, que marcará a entrega do troféu de Campeão Nacional arrancará às 18 horas, no segundo dia de jogos da última ronda. Antes, Paços de Ferreira e Benfica marcam o arranque da 34.ª jornada, às 20h15 de sexta-feira (13 de maio). O Sporting entra em campo frente ao Santa Clara às 20h30 de sábado, logo após o apito final no Dragão.A luta pela permanência dá-se no sábado, com um Arouca-Belenenses SAD (que poderá ser totalmente decisivo mediante do resultado dos azuis esta segunda-feira) a ter início às 15h30.FC P. Ferreira – SL Benfica, 20H15 – Sport TVFC Arouca – Belenenses SAD, 15H30 – Sport TVCD Tondela – Boavista FC, 15H30 – Sport TVMoreirense FC – FC Vizela, 15H30 – Sport TVMarítimo M. – Portimonense, 18H00 – Sport TVFC Porto – Estoril Praia, 18H00 – Sport TVSporting CP – Santa Clara, 20H30 – Sport TVFC Famalicão – SC Braga, 18H00 – Sport TVVitória SC – Gil Vicente FC, 20H30 – Sport TV