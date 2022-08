A Liga Portugal divulgou este domingo os horários para os jogos da 5.ª jornada do campeonato, com o Benfica-Vizela a arrancar a ronda às 19 horas de sexta-feira, dia em que Estoril e Sporting também entram em campo (às 21h15). No sábado, Sp. Braga e Vitória de Guimarães animam o dia com o dérbi do Minho (18 horas), com o FC Porto a deslocar-se a Barcelos para defrontar o Gil Vicente (20h30).Benfica–Vizela, 19H00 – BTVEstoril–Sporting, 21H15 – Sport TVSp. Braga–Vitória de Guimarães, 18H00 – Sport TVGil Vicente–FC Porto, 20H30 – Sport TVCasa Pia–Arouca, 15H30 – Sport TVSanta Clara–Marítimo, 18H00 – Sport TVPortimonense–Famalicão, 20H30 – Sport TVBoavista–Paços de Ferreira, 19H00 – Sport TVChaves–Rio Ave, 21H15 – Sport TV