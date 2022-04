Já são conhecidos os restantes árbitros da 32.ª jornada da Liga Bwin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quinta-feira, as restantes nomeações para os jogos da 32.ª jornada da Liga Bwin. Destaque para as ausências de Hugo Miguel e Fábio Melo, árbitro e VAR do Sp. Braga-FC Porto da 31.ª ronda.Árbitro: Hugo SilvaAssistentes: Nuno Pereira e Hugo Coimbra4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Miguel NogueiraAVAR: Ricardo SantosÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Bruno Jesus e Hugo Ribeiro4.º árbitro: João CasegasVAR: Hélder MalheiroAVAR: Gonçalo FreireÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Bruno EstevesAVAR: José LuziaÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Mota e Pedro Martins4.º árbitro: Bruno CostaVAR: Luís FerreiraAVAR: João Bessa Silva