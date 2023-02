Jankauskas lembra quando trocou o Benfica pelo FC Porto: «Recebi cartas com palavras de ódio»

Edgaras Jankauskas, antigo avançado lituano que passou por Benfica, FC Porto e mais tarde pelo Belenenses, recordou este sábado, em entrevista ao jornal 'Sportas', a transferência para os dragões, em 2002/03, uma época após ter jogado nos encarnados por empréstimo da Real Sociedad e o impacto que a mudança do clube da capital para o emblema de cidade Invicta teve nos adeptos e na realidade portuguesa.





"Durante os anos que estive no Benfica não percebi a importância desta transferência para o ambiente, os adeptos, a imprensa ou televisão. Não sabia que seria algo importante. Tinha visto a transferência de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid, mas não sabia que na realidade portuguesa também aconteceria algo parecido, independentemente do calibre do jogador que se transferia. Eu não era nenhuma superestrela, tinha feito uma boa temporada, marquei muitos golos, mas para se tornar algo daquela dimensão...", começou por referir o ex-internacional pela Lituânia em 56 ocasiões.Jankauskas assume que regressar a Lisboa, depois de ter assinado pelo FC Porto, era sempre difícil. "As minhas malas foram revistadas no aeroporto, recebi cartas com palavras de ódio. Não estava mesmo à espera. Ir a Lisboa e andar pela cidade, não quero dizer que era perigoso, mas o sentimento não era agradável, porque as pessoas conhecem-te, especialmente quando acontecem transferências deste tipo. Se não conheciam, passaram a conhecer. Depois, a imprensa e a televisão estão sempre a falar de ti, o que era suficiente para te tornares popular na altura. Senti toda essa popularidade na altura, com um estádio com 60 mil pessoas a assobiar. Mas posso dizer que foi uma experiência positiva. Lembro-me que tudo isso afetou-me na altura, tudo o que acontecia antes dos jogos. Não foi alto fácil de lidar", revelou.Edgaras Jankauskas representou o Benfica em 2001/02. Pelas águias disputou 12 partidas, tendo apontado 8 golos. Na época seguinte deixou a Real Sociedad e transferiu-se a título definitivo para o FC Porto, clube ao qual esteve ligado durante seis temporadas consecutivas (as últimas três esteve emprestado) e conquistou os principais troféus da carreira: uma Liga dos Campeões e uma Taça UEFA. Depois de uma passagem repentina pelo Chipre, regressou em 2007/08 para vestir a camisola do Belenenses, clube onde somou apenas cinco jogos.