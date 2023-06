João Mário completa meio-campo do onze do ano da Liga Bwin

Toque de classe e diversidade no coração do terreno de jogo!



Os 1??7?? golos e as 7?? assistências de João Mário não passaram despercebidas aos treinadores e capitães, que o colocaram no ? ? da #LigaPortugalbwin #LigaPortugal #CriaTalento #NãoPára pic.twitter.com/m1PdxtuCJz — Liga Portugal (@ligaportugal) June 23, 2023

João Mário foi eleito para integrar o onze do ano da Liga Bwin, completando assim o meio-campo que já era composto por Ugarte, do Sporting, e Otávio, do FC Porto.O médio do Benfica, que assinou a melhor época da carreira a nível estatístico, foi um dos destaques da temporada das águias, ao apontar 17 golos e contribuir com cinco assistências nos 33 encontros que disputou no campeonato.João Mário é assim o 8.º elemento do onze do ano. Diogo Costa, António Silva, Pepe, Otamendi, Grimaldo, Ugarte e Otávio foram os escolhidos até ao momento.