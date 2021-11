João Paulo Rebelo ainda aguarda esclarecimentos da Liga e diz-se "preocupado com o futuro imediato"

Em declarações à RTP3, e já depois de ter estado reunido com a Liga Portugal, João Paulo Rebelo revelou que ainda aguarda esclarecimentos formais sobre o sucedido no sábado, no encontro entre Belenenses SAD e Benfica. Na ótica do Secretário de Estado do Desporto e Juventude, os acontecimentos do Jamor não deixaram boa imagem de Portugal lá fora e que "ninguém ficou bem na fotografia". Por outro lado, o responsável governamental assume-se preocupado com o futuro imediato da Liga por conta do contexto da nova variante da Covid-19."Como elemento do governo com a pasta do desporto, compete-me garantir que o nosso sistema desportivo funciona bem internamente e projeta uma boa imagem para fora. O episódio de sábado não ilustra bem ninguém. Ninguém fica bem na fotografia. No domingo pedi um conjunto de esclarecimentos à Liga, para estar munido de informação que esclarecesse", começou por dizer, revelando depois que até à data ainda não foi esclarecido. Por isso, esta segunda-feira contactou a Liga para ter uma reunião, que serviu para "transmitir um conjunto de preocupações".Assumindo-se "preocupado com o futuro imediato" dos jogos da Liga, João Paulo Rebelo colocou em cima da mesa "se faz sentido ou não a Liga repensar os regulamentos" - depois do jogo de sábado ter sido terminado por falta de jogadores nos azuis - pediu ao organismo que organiza as competições profissionais em Portugal para, o quanto antes, comece a trabalhar para antecipar este tipo de cenários."Devia ter havido bom senso. Acho que de facto, há um conjunto de atenuantes que não podemos ignorar. De facto se tudo estivesse a decorrer normalmente... Foi feito um bom trabalho entre a DGS e as autoridades de saúde e a própria Liga. Não se pode de repente deitar por terra tudo o que foi bem feito. Mas há um conjunto de factos que vieram baralhar. Ainda assim, espero de um organizador não só experiente, mas com a responsabilidade que tem - não são jogos a feijões -, que granjeia o respeito lá fora, que é colocado em causa por causa disto, um esclarecimento e perceber o que aconteceu. E que comecemos a trabalhar. É a ele quem compete organizar, o que tem de fazer para que uma situação destas não se repita. É o que todos, os que têm bom sensor, não querem. Essa foi a minha preocupação. Acredito que se imediatamente não for feito o trabalho, não vamos atingir resultados. Há uma responsabilidade de quem tem de organizar e que deve jogar na antecipação. Não recebi a informação em detalhe do que foram os acontecimentos. Hoje qualquer pessoa consciente, face ao que aconteceu, diria que o melhor que podia ter acontecido era o jogo não ter acontecido. Por que se chegou a esse ponto?", questionou o governante.A fechar, João Paulo Rebelo lembra a imagem que se passa para os mais novos com este tipo de situações. "Não ilustra bem a Liga, nem ninguém, sobretudo não dá o exemplo e o sinal que queremos dar aos mais jovens pelo desporto. Verdadeiramente o que acho que é mesmo desejável é que se crie todas as condições, que se antecipe cenários, que se procure todas as formas para que uma situação destas não se repita. São os principais interessados para que isso aconteça. É do interesse deles. A pandemia já nos demonstrou que evolui, tem dinâmica própria. Torna tudo mais difícil, mas como se diz 'se fosse fácil, não era um desafio tão estimulante'. Tem sido demonstrado isso. As coisas têm um contexto e temos de estar sempre a evoluir, para não suspender como no passado", finalizou.