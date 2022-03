João Paulo Rebelo reforça necessidade de combater a violência no desporto

O secretário de Estado do Desporto acusou, esta segunda-feira, em Leiria, as claques de clubes de futebol de terem outros "interesses", que vão para além dos valores do desporto, e desafiou os treinadores e os dirigentes a juntarem-se ao combate à violência nos recintos desportivos."Há um conjunto de pessoas no fenómeno desportivo que não partilha os valores e o que o cidadão comum quer ir fazer ao estádio, que é divertir-se e assistir ao espetáculo sem ter mais outro interesse, financeiro ou de outra ordem", lamentou João Paulo Rebelo, à margem do Fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol.Para o governante, há grupos, "que estão mais ou menos identificados, dentro das chamadas claques, que têm outros interesses e são mais difíceis de controlar em Portugal e um pouco por toda a Europa". "Há interesses que são para lá do desporto e alguns grupos criam situações que conduzem à prática da violência e ao incitamento de ódio", frisou João Paulo Rebelo, reconhecendo que "é muito difícil" alcançar a erradicação da violência no desporto.Com o Governo prestes a terminar funções, o secretário de Estado diz acreditar que o próximo executivo "seguirá a receita" no combate à violência e destacou a criação da Autoridade para o Combate à Violência no Desporto para um "combate permanente" aos maus exemplos."Portugal tem feito um caminho muito intenso no combate a esses fenómenos. Ainda não está ganha a guerra, mas temos ganho algumas batalhas. E os treinadores e os dirigentes são essenciais, tal como o público, para se juntarem a este lado nesse combate", frisou João Paulo Rebelo, que considera que a Liga, enquanto organizador do espetáculo desportivo, "tem responsabilidades acrescidas" e deve ter um "interesse em não matar a galinha dos ovos de ouro".