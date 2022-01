Jogadores obrigados, no mínimo, a autoteste negativo até 12 horas antes de cada jogo

A Liga Portugal comunicou esta sexta-feira que os jogadores passaram a ter, desde esta quinta-feira, a obrigatoriedade mínima de apresentar um autoteste negativo à Covid-19, "devidamente validados pelos responsáveis clínicos dos clubes", até 12 horas antes dos respetivos jogos.





A medida foi tomada na manhã da quinta-feira, em reunião entre representantes da Liga Portugal, o seu consultor médico Filipe Froes e os médicos de todas as sociedades desportivas, com o intuito de dar uma melhor resposta às atualizações constantes em torno da crise pandémica e das novas diretrizes da Direção-Geral da Saúde."A Liga Portugal e o seu consultor médico, Filipe Froes, voltaram a reunir na manhã de quinta-feira com os médicos das Sociedades Desportivas, de forma a serem prestados os esclarecimentos sobre as alterações às novas diretrizes da Direção-Geral da Saúde.

"Os médicos estão preocupados e têm nas mãos a responsabilidade de manter competição decorrer dentro da normalidade, pelo que reiteraram a manutenção das normas de segurança e higienização nos Clubes, bem como a testagem em massa aos respetivos grupos de trabalho. Os jogadores passam a ter, como requisito mínimo, os autotestes devidamente validados pelos responsáveis clínicos dos Clubes, e feitos até 12 horas antes dos respetivos jogos. Em caso da existência de um caso positivo, o mesmo terá obrigatoriamente de confirmar o resultado por teste rápido antigénio laboratorial ou PCR. Nota ainda para as equipas envolvidas nas competições europeias, que devem respeitar as regras dos países onde vão jogar.

"Os médicos das Sociedades Desportivas, e apesar das normas em vigor não obrigarem a realização de testes em determinados casos, nomeadamente, para detentores de dose de reforço há mais de 14 dias, ou portadores de certificado de recuperação, desde que assintomáticos, estão conscientes dos cuidados redobrados que devem ter, nesta altura, sobretudo no que diz respeito a bolhas, treinos em grupo, uso de máscara em zonas comuns e desinfeção frequente das mãos.

"Esta é uma reunião que tem sido recorrente e que vai acontecer, de novo, na próxima semana, de forma a atualizar as dúvidas sobre as normas em vigor", pode ler-se.