Jogo entre Chaves e Benfica estabeleceu um novo recorde de pontapés de canto na Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogo de ontem viu nascer um novo recorde na Liga. O Benfica teve direito a 19 cantos, naquele que é um máximo de uma equipa num só jogo, e superou os 18 do Sporting na jornada passada, em que os leões bateram o Casa Pia, por 4-3. Com nove na primeira parte e dez na segunda, a formação de Roger Schmidt até esteve perto de festejar num destes lances em cima do apito final num lance protagonizado por Otamendi, mas acabou por nunca traduzir estes momentos em golos. De resto, entre 33 cruzamentos de bola corrida e 15 de bola parada, apenas cinco foram bem-sucedidos.