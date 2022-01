Jogo entre Estoril e FC Porto vai mesmo realizar-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O duelo entre Estoril e FC Porto vai mesmo realizar-se, apurou. Em nova reunião tripartida entre Liga, Estoril e FC Porto, foram atualizadas algumas regras como o facto de passar a vigorar o isolamento profilático de sete dias. Sendo assim, os estorilistas terão previsivelmente 20 jogadores disponíveis para ir a jogo, que está agendado para este sábado, às 18 horas.No que diz respeito à redução do período de isolamento, de dez para sete dias, de quem está positivo ou teve contactos de alto risco, desde que assintomáticos, essa era uma medida que a Liga Portugal já tinha em mente desde o último dia do ano passado, quando alertou os médicos das equipas das competições profissionais para a necessidade de reforço da vacinação, numa reunião com os departamentos clínicos dos clubes.