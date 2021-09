Jogo entre Famalicão e V. Guimarães vai ter arbitragem francesa

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta quarta-feira as nomeações para os jogos da 8.ª jornada da Liga Bwin.





De destacar o facto de ter sido nomeada arbitragem francesa para o Famalicão-V. Guimarães, com Thomas Leonard a ser o escolhido para dirigir o encontro. Em sentido inverso, António Nobre será o árbitro da partida da Ligue 1 entre Nice e Brest.Rui Costa vai arbitrar o Arouca-Sporting, com o auxílio dos assistentes Luís Costa e Tiago Leandro e ainda do 4.º árbitro Hélder Carvalho. Rui Oliveira será o VAR do encontro. Já Manuel Mota vai dirigir o FC Porto-Paços de Ferreira, sendo auxiliado por Inácio Pereira e Nuno Eiras, com Cláudio Pereira a desempenhar funções de 4.º árbitro. Tiago Martins estará a cargo do VAR. Por sua vez, no Benfica-Portimonense será Fábio Veríssimo o árbitro da partida, com o auxílio de Pedro Mota e Pedro Martins e ainda de Dinis Gorjão, que será o 4.º árbitro. Luís Ferreira estará encarregue do VAR.Árbitro: Hugo SilvaAssistentes: Luís Costa e Tiago Leandro4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Rui OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Thomas LeonardAssistentes: Gilles Lang e Mathieu Grosbost4.º árbitro: David SilvaVAR: Johan HamelAVAR: Wilfried BienÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire4.º árbitro: João MendesVAR: André NarcisoAVAR: João GonçalvesÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Inácio Pereira e Nuno Eiras4.º árbitro: Cláudio PereiraVAR: Tiago MartinsAVAR: David SilvaÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva4.º árbitro: João AfonsoVAR: Manuel OliveiraAVAR: Álvaro MesquitaÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Bruno Jesus e Marco Vieira4.º árbitro: Sérgio C. JesusVAR: Nuno AlmeidaAVAR: André CamposÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Mota e Pedro Martins4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Luís FerreiraAVAR: Jorge FernandesÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Luciano Maia4.º árbitro: Rui LimaVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo SilvaÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: João CasegasVAR: Vasco SantosAVAR: Carlos MartinsÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ferreira e Paulo Brás4.º árbitro: A nomear pela FFFVAR: Hugo MiguelAVAR: Ricardo Santos