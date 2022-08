O duelo entre Sporting e Rio Ave foi aquele que teve mais tempo útil de jogo de todos os nove encontros da 2.ª jornada da Liga Bwin, informou esta quinta-feira a Liga Portugal. O encontro disputado em Alvalade registou uma percentagem de 67%, equivalente a 63,12 minutos do total dos 93 da partida.No âmbito da assinartura #NãoPara, os protagonistas com maior tempo útil de jogo serão premiados mensalmente pela Liga Portugal, com o intuito de promover e sensibilizar para a importância do tempo útil de jogo, de forma a que "se assista a maiores e melhores espetáculos".