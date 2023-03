Jogo quentinho até nos festejos

O jogo foi bem quente e isso ficou evidente na forma como os jogadores das duas equipas festejaram os respetivos golos. Tiago Gouveia lançou as hostilidades quando marcou o 1-1, ao festejar como João Félix em 2019, e, mais à frente, foi Francisco Geraldes quem incendiou as bancadas, aquando do 2-2. O médio pôs as mãos nos ouvidos, gesto que gerou confusão no relvado e foi, depois, imitado por Taremi no 3-2, visando o banco do Estoril e o próprio Geraldes. O momento, ainda assim, acabou num gesto de fair play, com os dois a cumprimentarem-se. No final, Geraldes foi expulso e Otávio mostrou-lhe a saída.