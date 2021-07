Jogos da 1.ª jornada da Liga Bwin 2021/22 já têm horário: consulte aqui

A Liga divulgou esta terça-feira os horários dos jogos da primeira jornada da Liga Bwin 2021/22. O pontapé de saída da competição acontece com a receção do campeão nacional Sporting ao Vizela, agendado para as 20h15 de sexta-feira, 6 de agosto.





O Gil Vicente–Boavista, agendado também para as 20h15 de segunda-feira, 9 de agosto, encerra a ronda inaugural.O Benfica desloca-se ao terreno do Moreirense no sábado, 7 de agosto, às 18 horas, ao passo que o FC Porto recebe o Belenenses SAD no dia seguinte às 18 horas.Os horários para jornadas 2, 3 e 4 estão definidos, mas ainda sujeitos a ajustes em função dos jogos das equipas que estão nas provas da UEFA.Sporting-Vizela, 20h15 – Sport TVArouca–Estoril, 15h30 – Sport TVMoreirense–Benfica, 18h00 – Sport TVMarítimo–Sp. Braga, 20h30 – Sport TVVitória SC–Portimonense, 15h30 – Sport TVTondela–Santa Clara, 15h30 – Sport TVFC Porto–Belenenses SAD, 18h00 – Sport TVP. Ferreira – Famalicão, 20h30 – Sport TVGil Vicente – Boavista, 20h15 – Sport TV