Jorge Andrade e a estratégia para o Sporting-FC Porto: «Não é jogo para poupar»

O Sporting apostará na continuidade de processos para tentar contrariar a maior diversidade ofensiva do FC Porto face à época anterior, sábado, no clássico da quinta jornada da Liga Bwin, segundo o ex-futebolista Jorge Andrade.

"As equipas estão bem, apesar de já terem perdido pontos. Parece-me que o FC Porto está mais perigoso no ataque, daí que tenha mais valências diferentes. O Sporting dá mais continuidade e as ideias estão mais do que assimiladas. Vai ser interessante de ver, até porque ninguém se quer atrasar mais e o Benfica está à espreita do resultado para ir fazendo o seu caminho de vitórias", partilhou à agência Lusa o ex-defesa dos dragões.

O campeão nacional Sporting, segundo classificado, recebe o FC Porto, terceiro, ambos com 10 pontos, a dois do líder isolado Benfica, no sábado, às 20H30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

"O equilíbrio do Sporting é um ponto forte, porque defensivamente é muito estável e depois consegue lançar rapidamente outros jogadores. A dupla de pontas-de-lança do FC Porto é uma mais-valia e Toni Martínez está a mostrar todo o seu potencial. Depois, o talento do Pedro Gonçalves, um goleador no Sporting, e do Luis Díaz, um desequilibrador no FC Porto. Muitos pontos a favor, duas grandes equipas e um grande jogo", vincou.

O alássico surge a seguir à paragem para os jogos das seleções nacionais, nos quais estiveram 14 internacionais dos dragões, entre os quais Matheus Uribe e Luis Díaz, que deverão seguir diretamente para o estágio na véspera, e cinco dos leões, que viram Sebastián Coates, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Tiago Tomás lesionarem-se.

"É uma preparação mais difícil para os clubes, daí que possam existir surpresas nos onzes iniciais só por esse facto. Com alguns jogadores dispensados, o Sporting pode ter um pouco mais de vantagem para poder organizar o seu onze. No FC Porto, o Pepe esteve até ao fim integrado na seleção portuguesa e é um nome fundamental em termos defensivos. Veremos em que condições chegam os restantes", observou Jorge Andrade.

Com duas temporadas disputadas ao serviço do FC Porto (2000/01 e 2001/02), o ex-internacional luso descarta poupanças de Rúben Amorim e Sérgio Conceição face à estreia na Liga dos Campeões quatro dias depois, quando os leões recebem os holandeses do Ajax e os dragões visitam os espanhóis do Atlético Madrid.

"Não é jogo para poupar, mas para incluir os mais influentes. A preparação não é a mais desejável, mas com certeza irão apostar nos seus onzes de gala ou lá parecido. Alguns elementos podem cair por fadiga ou rotação, mas o ritmo de jogo não pode ser alterado, senão os oponentes podem ter sucesso. Todos querem iniciar bem a Champions, mas esta ainda não é uma final ou fase a eliminar e dá para gerir de outra forma", explicou.

Jorge Andrade, de 43 anos, acredita que o FC Porto prolongue a recente adaptação do central espanhol Iván Marcano na ala esquerda da defesa, mesmo perante o reforço brasileiro Wendell, oriundo do Bayer Leverkusen, que veio resolver um tema prioritário para Sérgio Conceição, desagradado com a intermitência desde a saída de Alex Telles.

"Encontrou esta forma de equilibrar a equipa, que ganhou com o Marcano altura e muita estabilidade. Num jogo equilibrado, se calhar, pode manter essa aposta, visto que é um jogador super inteligente e que facilmente fecha como central. Se está a resultar, os treinadores não podem fazer muitas mudanças ou grandes testes nestes jogos de dificuldade muito alta, pois qualquer falta de adaptação pode ditar o resultado", alertou.

No lado oposto da defesa, João Mário, extremo de origem, também tem beneficiado do recuo no terreno, ao conferir uma "dimensão muito grande" no suporte aos avançados Toni Martínez e Mehdi Taremi, que "faz diversos golos e dá muito trabalho às defesas".

"O FC Porto tem estabilidade com o Sérgio, mas existe uma mudança muito grande no ataque, que é mais variado do que quando jogava Moussa Marega. Aí era um FC Porto de transições, sem elaborar tanto e a tentar rapidamente chegar às zonas de finalização. Já existiram algumas mudanças nesta fase da época, mas os plantéis estão fechados e isso faz com que os técnicos possam a partir daqui a trabalhar com mais calma", notou.

Sobre o Sporting, que encara "responsabilidades maiores" esta época, Jorge Andrade admite uma "perda muito grande" com a partida do lateral esquerdo Nuno Mendes rumo aos franceses do Paris Saint-Germain, que cederam o extremo espanhol Pablo Sarabia.

"O Rúben Vinagre tem estado muito bem e adaptou-se rapidamente ao processo. Acho que a substituição está muito bem feita e, pelo menos, o Sporting mantém o padrão de jogo. Sarabia? Será difícil um jogador que ainda não conhece a forma de jogar do Rúben Amorim ser titular, mas pode ser uma arma forte a ser lançada mais à frente", concluiu.