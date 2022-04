Os especialistas Jorge Faustino e Marco Ferreira vão estar em direto no site dedepois do Sporting-Benfica, para analisarem os principais lances de arbitragem do dérbi. Numa transmissão conduzida pelo diretor adjunto Sérgio Krithinas, os dois especialistas irão comentar, com recurso às imagens em vídeo, os casos mais polémicos do jogo desta noite. A não perder!