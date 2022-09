Liga agenda reunião de "urgência" com Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto

A Liga Portugal anunciou ter agendado uma reunião "com a caráter de urgência" com a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, marcada para sexta-feira, a partir das 14h30, nas instalações da APCDV."A Liga Portugal tem sensibilizado todos os agentes e entidades públicas para um envolvimento efetivo na abordagem a fenómenos de violência associados ao Desporto, tendo para o efeito apresentado e discutido um conjunto de propostas e medidas concretas. Nesta reunião revisitaremos as medidas propostas, avaliaremos em conjunto o seu grau de implementação e partilharemos as conclusões da reunião da passada sexta-feira, entre os Diretores de Segurança dos clubes que participam nas competições profissionais de futebol e a Liga Portugal. A segurança dos adeptos e de todos os agentes envolvidos no fenómeno desportivo e o regresso do público e das famílias aos estádios são, reforçamos, objetivos fundamentais para a Liga Portugal", pode ler-se em comunicado.Em análise, deverão estar as mais recentes situações ocorridas em estádio da Liga Bwin, tanto em Famalicão como no Estoril , que receberam a reprovação de Pedro Proença, presidente da Liga Portugal.