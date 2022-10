Liga anuncia horários das jornadas até ao Mundial'2022

A Liga anunciou esta tarde os horários das próximas duas jornadas da Liga Bwin, as últimas antes da paragem para o Mundial'2022.Na 12.ª ronda, que se disputa no primeiro fim de semana de novembro, FC Porto e Sporting jogam no sábado, dia 5, diante de P. Ferreira (18h) e V. Guimarães (20h30), respetivamente, um dia antes do Benfica visitar o Estoril, às 20h30.Quanto à 13.ª, a última antes da paragem para o Qatar, o Boavista recebe o FC Porto no dérbi da Invicta pelas 20h30 de sábado (dia 12), ao passo que no dia seguinte o Benfica recebe o Gil Vicente às 18 horas e o Sporting visita Famalicão às 20h30. Nesse mesmo dia, nota para o Casa Pia-Chaves, que se disputará a uma invulgar hora: 12h45. Por fim, realce para o facto do último jogo antes da paragem ser um Santa Clara–Estoril, marcado para as 20h15 de segunda-feira, 14 de novembro.Sexta-feira, 4 de novembroGil Vicente–Portimonense, 20h15 - Sport TVSábado, 5 de novembroVizela–Arouca, 15h30 - Sport TVFC Porto–P. Ferreira, 18h00 - Sport TVSporting–V. Guimarães, 20h30 - Sport TVDomingo, 6 de novembroRio Ave-Boavista, 15h30 - Sport TVMarítimo–Famalicão, 18h00 - Sport TVSp. Braga–Casa Pia, 18h00 - Sport TVEstoril–Benfica, 20h30 - Sport TVSegunda-feira, 7 de novembroChaves–Santa Clara, 20h15 - Sport TVSábado, 12 de novembroArouca–Rio Ave, 15h30 - Sport TVBoavista–FC Porto, 20h30 - Sport TVDomingo, 13 de novembroCasa Pia–Chaves, 12h45 - Sport TVP. Ferreira–Vizela, 15h30 - Sport TVV. Guimarães–Marítimo, 15h30 - Sport TVBenfica–Gil Vicente, 18h00 - BTVPortimonense–Sp. Braga, 18h00 - Sport TVFamalicão–Sporting, 20h30 - Sport TVSegunda-feira, 14 de novembroSanta Clara–Estoril, 20h15 - Sport TV