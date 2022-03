Liga Bwin no 33.º lugar a lançar jovens

Segundo o estudo mais recente do Observatório do Futebol (CIES), a Liga Bwin é apenas a 33ª entre 60 campeonatos no que diz respeito à aposta em jogadores jovens mas surge à frente de dois dos chamados ‘Big-5’. Na análise dos últimos 15 meses, a liga portuguesa aparece com uma percentagem de 6,3 em relação a minutos jogados por futebolistas com menos de 21 anos, média superior à da Premier League (4,4 por cento) e da liga espanhola (4,2). Os campeonatos da Venezuela (18,8), Dinamarca (16,5) e Áustria (13,3) ocupam o pódio.