Liga confirma testes antigénio obrigatórios nas 48 horas antes de cada jogo

A Liga Portugal confirmou esta tarde, em comunicado, a notícia adiantada em primeira mão por, dando conta que a partir de agora os clubes dos escalões profissionais estão obrigados a realizar testes antigénio 48 horas antes de cada jogo. No mesmo comunicado, publicado após a reunião de hoje com os clubes, a Liga anuncia ainda que volta "a ter caráter obrigatório a utilização permanente de máscara por parte de todos os elementos no banco de suplentes, com exceção do treinador principal".Por outro lado, a Liga Portugal dá a possibilidade aos clubes de "independentemente da lotação do seu estádio, limitar a emissão de bilhetes ao máximo de 5000 espectadores, desde que sejam respeitados integralmente todos compromissos regulamentares associados à bilhética." Lembre-se que, como previamente noticiado, será necessária a "apresentação de certificado de teste ou certificado de recuperação ou de teste negativo" em recintos com lotação acima de 5000 espectadores.