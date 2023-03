Liga de clubes revela três medidas para o regresso das famílias aos estádios de futebol

Helena Pires, diretora executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, esteve esta quinta-feira na Assembleia da República, a ser ouvida no âmbito da audição na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.





Um dos temas abordados pela representante do organismo foi o regresso das famílias ao estádios de futebol, apoiado por reforço da segurança e organização em "três medidas essenciais"."A Liga Portugal definiu o regresso das famílias aos estádios como uma das prioridades e, desde a primeira hora, sempre manifestou disponibilidade para, em conjunto com outras entidades, trabalhar com o Governo e Grupos Parlamentares na revisão do enquadramento legal que combate os fenómenos de violência associada ao Desporto. A aprovação, na generalidade, da revisão da lei representa um avanço significativo, mas entendemos que as três propostas defendidas pela Liga Portugal resultariam num quadro ainda mais propício para o regresso das famílias aos estádios", referiu Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, em declarações transcritas no site oficial.

- Potenciar uma intervenção mais efetiva das Forças de Segurança durante os eventos desportivos, nomeadamente no maior enfoque na supervisão da revista e controlo de entrada de artefactos proibidos, e numa intervenção mais eficaz das Forças de Segurança no interior dos recintos desportivos, sobretudo nas bancadas, situações de desordem ou comportamentos desadequados de adeptos;



- Aplicação efetiva de medida acessória de obrigação de apresentação e permanência junto de uma autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal como sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos;



- Construção de um modelo de gestão e controlo de acessos nominativo, que permita ao organizador ter acesso, em tempo real, ao controlo global de acessos em cada estádio.