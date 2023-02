Liga e CNID repudiam agressão a jornalista no Estádio Municipal de Braga

A Liga Portugal e o CNID (Clube Nacional da Imprensa Desportiva) lamentaram este domingo a agressão a um jornalista após o final do encontro entre Sp. Braga e Arouca, para a 21.ª jornada da Liga Bwin. Através de um comunicado publicado no site oficial, o organismo presidido por Pedro Proença salientou o repúdio a "esta e qualquer agressão verbal ou física contra elementos da comunicação social, que ocorram nos estádios ou nas imediações dos mesmos.""A Liga Portugal apresenta uma palavra de solidariedade ao repórter fotográfico Gonçalo Delgado, que se encontrava ao serviço de O JOGO no Estádio Municipal de Braga, repudiando esta e qualquer agressão verbal ou física contra elementos da comunicação social, que ocorram nos estádios ou nas imediações dos mesmos."A Liga Portugal deixa ainda um apelo de serenidade aos adeptos para que situações como as que aconteceram hoje no Estádio Municipal de Braga e há uma semana no Estádio de Alvalade, com duas equipas da CMTV, não se repitam, mostrando, como sempre tem feito, total disponibilidade para, em conjunto com as autoridades, encontrar mecanismos que permitam erradicar qualquer tipo de comportamentos violentos dos estádios portugueses", pode ler-se no comunicado emitido pela Liga Portugal.Já o CNID exige a identificação do agressor em causa, pedindo ajuda ao próprio Sp. Braga."O repórter-fotográfico Gonçalo Delgado foi agredido no final do jogo Sporting de Braga-Arouca, em mais um episódio lamentável num estádio de futebol. Uma agressão que o CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto não pode deixar de lamentar e condenar, além de prestar ao Gonçalo Delgado todo o apoio."No elevador que os jornalistas usam para chegar à saída do estádio, um adepto, aparentemente do Braga, deu uma cabeçada sem qualquer motivo relevante a Gonçalo Delgado, fugindo logo a seguir aproveitando a abertura das portas. O fotojornalista, que esteve ali em funções para o diário desportivo O Jogo, apresentou a devida queixa às autoridades."O Estádio de Braga não é uma estrutura amiga dos jornalistas, pela sua própria concepção arquitectónica. Acresce que os jornalistas são frequentemente incomodados por espectadores que também usam aqueles elevadores, em que não há qualquer presença da empresa de segurança. E não se respeita o princípio de acessos próprios para os jornalistas."O CNID chama a atenção das autoridades desportivas e policiais para mais um lamentável caso, que não ajuda nada o Jornalismo nem o futebol. E lança o repto ao Sporting de Braga no sentido de ajudar a que o espectador seja identificado e responsabilizado", lê-se.