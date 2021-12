Liga e departamentos médicos dos clubes voltaram a reunir

Numa altura em que a Covid-19 volta a atacar em força, Liga e elementos dos departamentos médicos dos clubes das competições profissionais estiveram esta sexta-feira reunidos esta manhã, numa reunião que teve como objetivo discutir e reforçar as medidas de prevenção e combate à Covid-19, na sequência das recentes indicações dadas pela Direção-Geral da Saúde.De acordo com a nota emitida pela Liga, "foi consensual a necessidade de reforçar todas as medidas e procedimentos em contexto de treino, estágio e jogo, voltando a ter caráter obrigatório a utilização permanente de máscara por parte de todos os elementos no banco de suplentes, com exceção do treinador principal."Esta reunião surge no dia em que a Liga, as Sociedades Desportivas e DGS lançaram uma campanha que visa reforçar, nesta época, a necessidade de contenção e prevenção por conta da Covid-19.