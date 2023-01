Liga Portugal antecipa Arouca-Benfica em um dia

A Liga Portugal anunciou esta quarta-feira modificações em quatro encontros da jornada 18 da Liga Bwin, face ao desempenho das equipas na Allianz Cup, que terá a final no sábado, em Leiria.Assim, o Arouca-Benfica que estava inicialmente agendado para 1 de fevereiro passará para 31 de janeiro, às 21h15. O V. Guimarães-Chaves mantém-se a 30 de janeiro e é antecipado uma hora, das 21h15 para as 20h15.Por sua vez, os encontros de Sporting e FC Porto, que irão discutir o título da Allianz Cup, não têm alterações. Os leões recebem o Sp. Braga a 1 de fevereiro, às 21h15. Duas horas e 15 minutos mais cedo e no mesmo dia, o FC Porto vai a casa do Marítimo, no Funchal, para discutir uma partida agendada para as 19 horas, também a contar para a 18ª jornada da Liga Bwin.