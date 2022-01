Liga Portugal cria projeto para promover talento formado no futebol português

O presidente da Liga anunciou este sábado que vai ser criado um projeto para promover talento formado no futebol português que se entitulará alent Legends Liga Portugal."É algo único onde se pretende trazer para a centralidade do posicionamento do que pretendemos para o nosso futebol aquilo que foram as figuras marcantes que passaram pelas Ligas Profissionais. Iremos arrancar em breve, começando com um circuito Nacional de Legends que pretendemos ativar pelos quatro cantos do país, promovendo o grande património da nossa Liga que é o talento que tanto nos distingue e identifica pelo Mundo", reiterou Pedro Proença à margem da tomada de posse dos Embaixadores da Liga Portugal 2021-22.Segundo o organismo que gere o futebol profissional, o projeto será revelado de forma mais vincada nas próximas semanas.