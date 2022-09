Liga Portugal lança campanha pela integridade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) associou-se à Sport Integrity Global Alliance (SIGA) na promoção da integridade, fair play, ética e verdade desportiva, lançando a "Carta pela Integridade", anunciou esta sexta-feira a entidade liderada por Pedro Proença.



A iniciativa é lançada na sexta jornada das duas competições profissionais do futebol português, e a "Carta pela Integridade" foi assinada por todos os capitães das Ligas Bwin e Sabseg, dando o mote para o congresso "Sport Integrity Week 2022", que decorre nos próximos dias 12 a 16, na Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Cascais, e que é organizado pela SIGA, liderada pelo português Emanuel Macedo de Medeiros.

"Esta iniciativa é a forma de dar voz aos que todos os dias lutam por um futebol melhor, com verdade e na defesa da integridade do 'desporto-rei'. Uma luta em que no final vença o melhor, sempre com desportivismo e acima de tudo com verdade desportiva. Por um futebol melhor, mais justo e íntegro", lê-se no comunicado da Liga de clubes.