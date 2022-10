O Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, e o Diretor Executivo Rui Caeiro estão no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em representação da Liga Portugal, no encontro anual da World Leagues Forum, um encontro de ligas mundiais, que decorre entre hoje e amanhã.O encontro conta com vários assuntos na ordem de trabalhos como matérias de calendarização, finanças, regulamentos e de boa governação. Na agenda também estão incluídos painéis de discussão em torno das oportunidades decorrentes dos NFT’s, e ainda sobre o desenvolvimento nas Leis de Jogo.O encontro anual da World Leagues Forum antecede a 40.ª Assembleia Geral da European Leagues, encontro anual das ligas europeias, a 17 de novembro, no Porto que, ocorre em vésperas do Thinking Football Summit, de 18 a 20 de novembro, no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, um fórum alargado de discussão sobre a indústria do Futebol.