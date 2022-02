Liga reúne-se com médicos dos clubes para discutir ajustes ao protocolo da covid-19

A Liga reuniu-se esta sexta-feira com os departamentos médicos dos clubes, para analisar a evolução pandémica no futebol e a necessidade de adequar o Plano Específico de Retoma para o Futebol Profissional, face ao alívio de medidas em relação à covid-19, após a reunião de quinta-feira do Conselho de Ministros.A ideia foi discutir alguns ajustes ao protocolo existente, nomeadamente nas regras sanitárias gerais para as equipas, assim como nos procedimentos regulamentares que devem ser seguidos pelo público nas competições. Mas as alterações serão apenas implementadas após a publicação da resolução por parte da DGS e Ministério da Saúde.Na reunião Filipe Froes, pneumologista e consultor da Liga e Coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a covid-19, teceu rasgados elogios à postura demonstrada pelos agentes do futebol nestes dois anos de pandemia. "Quero felicitar a Liga e os clubes pela extraordinária atitude que tiveram no combate à pandemia e pelo exemplo que deram de cidadania. Foi um extraordinário orgulho ter colaborado com vocês", salientou.